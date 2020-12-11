Роналду, Месси и Левандовски претендуют на титул игрока года ФИФА
ФИФА назвала шорт-лист из трех претендентов на титул лучшего игрока года. В число кандидтов вошли португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса», поляк Роберт Левандовски из «Баварии» и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».
Награда The Best FIFA Player вручается с 2016 года как замена вернувшемуся к France Football «Золотому мячу». За четыре розыгрыша первые два раза приз получал Роналду, в прошлом году — Месси, а в 2018-м — Лука Модрич.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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