Роналду, Месси и Левандовски претендуют на титул игрока года ФИФА

ФИФА назвала шорт-лист из трех претендентов на титул лучшего игрока года. В число кандидтов вошли португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса», поляк Роберт Левандовски из «Баварии» и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».

Награда The Best FIFA Player вручается с 2016 года как замена вернувшемуся к France Football «Золотому мячу». За четыре розыгрыша первые два раза приз получал Роналду, в прошлом году — Месси, а в 2018-м — Лука Модрич.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.