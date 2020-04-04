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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналдинью в парагвайской тюрьме разрешили созвониться с Пуйолем

4 апреля 2020, 13:16
Роналдинью. Фото AFP
Роналдинью. Фото AFP
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью находится в числе привилегированных заключенных в тюрьме в Парагвае. Там он был арестован за использование поддельных документов.

Как сообщает El Mundo Deportivo, звезде мирового футбола позволено больше, чем остальным заключенным, особенно в части общения с другими людьми. По данным источника, Роналдинью разрешили созвониться с бывшим одноклубником по «Барселоне» Карлесом Пуйолем. Они долго беседовали, и Пуйоль поддержал Роналдинью.

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