Роналдинью в парагвайской тюрьме разрешили созвониться с Пуйолем

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью находится в числе привилегированных заключенных в тюрьме в Парагвае. Там он был арестован за использование поддельных документов.

Как сообщает El Mundo Deportivo, звезде мирового футбола позволено больше, чем остальным заключенным, особенно в части общения с другими людьми. По данным источника, Роналдинью разрешили созвониться с бывшим одноклубником по «Барселоне» Карлесом Пуйолем. Они долго беседовали, и Пуйоль поддержал Роналдинью.