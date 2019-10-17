Роналдинью признался в нелюбви к ВАР
17 октября 2019, 18:28
Экс-нападающий «Барселоны» Роналдинью признался, что является противником системы ВАР.
— Я играл в другой футбол, с тех пор он очень сильно изменился. Мне с самого начала не понравилась идея с ВАР. Спустя время я не изменил своего мнения, — приводит слова 39-летнего бразильца FOX Sport.
Система ВАР дебютировала на Кубке Конфедераций-2017 и с тех пор все глубже внедряется в различные мировые футбольные турниры.
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