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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Роналдинью признался в нелюбви к ВАР

17 октября 2019, 18:28
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Экс-нападающий «Барселоны» Роналдинью признался, что является противником системы ВАР.

— Я играл в другой футбол, с тех пор он очень сильно изменился. Мне с самого начала не понравилась идея с ВАР. Спустя время я не изменил своего мнения, — приводит слова 39-летнего бразильца FOX Sport.

Система ВАР дебютировала на Кубке Конфедераций-2017 и с тех пор все глубже внедряется в различные мировые футбольные турниры.

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