Роналдинью признался в нелюбви к ВАР

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдинью признался, что является противником системы ВАР.

— Я играл в другой футбол, с тех пор он очень сильно изменился. Мне с самого начала не понравилась идея с ВАР. Спустя время я не изменил своего мнения, — приводит слова 39-летнего бразильца FOX Sport.

Система ВАР дебютировала на Кубке Конфедераций-2017 и с тех пор все глубже внедряется в различные мировые футбольные турниры.