Ромарио сегодня 54. По некоторым подсчетам он забил более 1000 голов

29 января празднует день рождения знаменитый бразильский футболист Ромарио. Сегодня ему исполняется 54 года.

Он выступал за «Васку да Гама» (Бразилия), ПСВ (Голландия), «Барселону», «Фламенго» (Бразилия), «Валенсию» (Испания) и другие клубы.

Добился множества достижений с различными командами: чемпион Бразилии (2000), чемпион Испании (1993, 1994), чемпион Голландии (1989, 1991, 1992), обладатель Кубка Голландии (1989, 1990).

Личные достижения: футболист года в Голландии (1989), футболист года в Южной Америке (2000), лучший футболист Бразилии (2000), 7 раз становился лучшим бомбардиром Лиги Кариока, 21 мая 2007 года забил свой 1000-й гол (это достижение включает также и 77 мячей, забитых за молодежные составы «Оларии» и «Васку да Гама»), входит в список ФИФА 100.

За национальную сборную Бразилии Ромарио провел 78 матчей, забил 63 гола. Чемпион мира-1994, лучший футболист чемпионата мира-1994, победитель Кубка Америки 1989 и 1997 годов, победитель Кубка Конфедераций-1997, серебряный призер Олимпийских игр-1988.

В 1994 году Ромарио был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.