Рене Игита готов смеяться над собой ради борьбы с коронавирусом

Экс-вратарь сборной Колумбии Рене Игита разместил на своей странице в Twitter свою фотографию с подписью «Если они скажут вам не выходить, не выходите!», которую используют фанаты в интернете, чтобы призывать к соблюдению карантина из-за коронавируса. На снимке запечтелна ошибка голкипера на чемпионате мира-1990.

«Сегодня это изображение было отправлено мне много раз. Если эта фотография используется для прояснения сознания, я также буду использовать ее... Главное — здоровье, если вы можете делать свои дела из дома, не выходите», — написал Игита.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ...,si est? foto sirve para tomar CONCIENCIA tambi?n la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas ... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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