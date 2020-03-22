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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Рене Игита готов смеяться над собой ради борьбы с коронавирусом

22 марта 2020, 05:00

Экс-вратарь сборной Колумбии Рене Игита разместил на своей странице в Twitter свою фотографию с подписью «Если они скажут вам не выходить, не выходите!», которую используют фанаты в интернете, чтобы призывать к соблюдению карантина из-за коронавируса. На снимке запечтелна ошибка голкипера на чемпионате мира-1990.

«Сегодня это изображение было отправлено мне много раз. Если эта фотография используется для прояснения сознания, я также буду использовать ее... Главное — здоровье, если вы можете делать свои дела из дома, не выходите», — написал Игита.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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