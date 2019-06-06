Бывший защитник "Баварии" Рафинья продолжит карьеру во "Фламенго". В Твиттере появилась видеозапись, на которой 33-летний бразилец говорит, что присоединится к клубу. Официальное объявление состоится в ближайшие дни.
Рафинья выступал за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенцев он 7 раз становился чемпионов Германии, трижды обладателем Кубка Германии, трижды брал Суперкубок страны. Также он по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Agora a nação já pode comemorar? Rafinha já disse qual será o seu destino. #Flamengo pic.twitter.com/i4kS0R87Y8— Lucas Câmara (@lucascamara97) 5 июня 2019 г.
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