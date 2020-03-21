Президент «Спортинга» вернулся к работе врача для помощи в борьбе с коронавирусом

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш, участвовавший в войне в Афганистане и работавший врачом, объявил в четверг, что он укрепит национальный медицинский корпус во время чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом.

«Для поколения наших родителей, бабушек и дедушек, но также и для нынешнего поколения, которое не может расти в стране, задушенной серьезным экономическим кризисом. Для всех них, для Португалии... давайте сделаем! Каждый по-своему. Кто-то заботится о больных, кто-то печет хлеб, другие информируют португальцев, другие работают, чтобы поддержать экономику и страну. Я уже служил стране, сегодня я сделаю это снова, пока действует чрезвычайное положение... и я буду возвращаться всякий раз, когда это понадобится Португалии. Давайте поможем стране все вместе», — написал Вaрандаш в Instagram.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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