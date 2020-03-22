Президент ла лиги мог заразиться коронавирусом

Президент мексиканской лиги Энрике Бонилья сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает ESPN, он мог заразиться коронавирусом в Испании, так как летал на встречу с главой испанской лиги несколько дней назад.

Enrique Bonilla contrajo el coronavirus en Espa?a, aparentemente. Esperemos que no se los haya contagiado a los presidentes de la liga de ascenso, ya que se reuni? con ellos hace unos d?as. — Jos? Ram?n Fern?ndez (@joserra_espn) March 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется