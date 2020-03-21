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Президент «Интернасионала» заразился коронавирусом

02:11
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Президент «Интернасионала» Марсело Медейрос сообщил, что у него был обнаружен коронавирус. Сейчас руководитель клуба будет находиться на карантине.

«Друзья, я получил результат теста, который подтверждает, что у меня COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду оставаться в изоляции в течение следующих 14 дней. Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба», — написал Мадейрос в Twitter.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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