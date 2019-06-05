Президент ФИФА впервые был избран аплодисментами

Президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран на новый срок, до 2023 года. Он был единственным кандидатом на выборах. Впервые в истории конгресс ФИФА избрал главу организации не голосованием, а аплодисментами.

Процедура аккламации (публичного выражения поддержки) в случае участия в выборах одного кандидата была утверждена на конгрессе ФИФА сегодня.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив отстраненного от футбольной деятельности Зеппа Блаттера.