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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Появилось фото ножевого ранения, которое предположительно нанес Промес

15 декабря 2020, 11:23
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В сети появилась фотография ранения, которое якобы совершил нападающий «Аякса» Квинси Промес.

Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Фото раны можно посмотреть здесь.

При этом адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было.

Напомним, Промес выступал за московский «Спартак» с 2014-го по 2018 год.

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