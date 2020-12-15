Появилось фото ножевого ранения, которое предположительно нанес Промес
15 декабря 2020, 11:23
В сети появилась фотография ранения, которое якобы совершил нападающий «Аякса» Квинси Промес.
Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Ему может грозить до 4 лет тюрьмы.
Фото раны можно посмотреть здесь.
При этом адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было.
Напомним, Промес выступал за московский «Спартак» с 2014-го по 2018 год.
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