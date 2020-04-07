Португальский арбитр инфицирован. Болельщики «Бенфики» рады

Вчера 37-летнему арбитру ФИФА Фабиу Вериссиму подтвердили диагноз: анализы дали положительный результат на коронавирус, сообщили португальские СМИ. Симптомы болезни появились у него еще в пятницу, чувствует он себя нормально, находится дома, в госпитализации не нуждается.

И Вериссиму, и его ассистенты Педру Мота и Педру Мартинш 10 марта были в Турине, где должны были судить матч юношеской лиги УЕФА между «Ювентусом» и «Реалом», который в итоге отменили. Все они после возвращения из Италии отправились на 15-дневный карантин.

Тогда арбитр избежал заражения. Вирус «нашел» его уже в родной стране, где он, отбыв период карантина, общался с людьми, приехавшими из другой европейской страны.

Большинство болельщиков, прочитавших новость о заболевании, пожелали судье здоровья. Но нашлись и те, кто оставил в комментариях негативные сообщения. Например, о том, что это «наказание за судейство матча «Бенфики», что это «наказание свыше», что «Порту» потерял одного из своих лучших игроков». (Александр Бобров)