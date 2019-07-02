"Порту" близок к приобретению Луиса Диаса

"Порту" и "Атлетико Хуниор" согласовали трансфер полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса, сообщает Maisfutebol.

Португальский клуб заплатит за 80 процентов прав на 22-летнего футболиста 7 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт. Ранее появлялась информация, что игроком также интересуется "Зенит".

Трансферная стоимость Диаса по данным transfermarkt составляет 2 миллиона евро. За "Атлетико Хуниор" с 1 июня 2017 года игрок провел 67 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 6 голевых передач.