Польские клубы получат финансовую поддержку

Неизбежные потери из-за остановки чемпионата польским клубам частично компенсирует футбольный союз, сообщил официальный Twitter Польского футбольного союза. Общий размер помощи польскому футболу составит более 116 миллионов злотых.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать фонд для компенсации убытков клубов и национальных ассоциаций из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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