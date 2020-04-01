Политик оскорбил Роналду за нарушение карантина, а потом заявил, что его взломали

Португальский политик Рафаэл Маседу на своей странице в Facebook оскорбил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в условиях пандемии коронавируса вышел на прогулку со своей семьей на Мадейре. Эта прогулка вызвала неоднозначную реакцию со стороны общественности, но жестче всех высказался Маседу.

— Я хочу, чтобы животное, которое приехало из Италии, оставалось дома, — говорится в сообщении, опубликованном политиком. — Отправьте этого бродягу с Мадейры.

Позднее Маседу сообщил, что его аккаунт взломали и это сообщение написал не он. К тому времени сестра Роналду Элма Авейру ответила политику.

— Я горжусь своими корнями. У меня нет диплома, но я гораздо более образованная, чем этот человек. Он ненормальный. Никто, включая моего брата, не заслуживает такого, — написала она в Instagram, позднее удалив пост.

А Маседу в следующем сообщении в Facebook объяснил, что его взломали.

— Мой аккаунт взломали, — написал политик. — Я бы никогда не написал такого о нашем CR7. Это не первый взлом. Теперь я сменил пароли. Прошу у Роналду прощения. Буду менять пароли каждую неделю. Хакеры повсюду. Будьте осторожны. Я буду очень внимательным. Мне бы не пришло в голову писать такие оскорбления. Извиняюсь перед Роналду и его семьей. Я им очень восхищаюсь. А по поводу взлома обращусь в полицию.