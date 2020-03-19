Почему в Италии много погибших от коронавируса? Объясняет бывший тренер «Спартака»

Один из помощников Массимо Карреры Джорджо д'Урбано, работавший с ним в «Спартаке» и помогающий сейчас в АЕК, в интервью «СЭ» отметил, что, возможно, Италия — единственная страна в Европы, которая сразу открыла цифры по количеству умерших.

— Почему именно в Италии, на ваш взгляд, такое большое количество заболевших и летальных исходов?

— У нас очень высокий процент пожилого населения, это правда. Но знаете, я во многом объясняю такую ситуацию еще вот чем: Италия — это, возможно, единственная в Европе страна, которая изначально не стала скрывать общее число заболевших именно коронавирусом и сразу открыла цифры по летальным исходам. Я просто отказываюсь верить в то, что в Италии счет погибших от коронавируса идет уже на тысячи, а в Германии например, их не наберется и несколько десятков! И это при том, что у нас люди умирают по большей части на том самом благополучном севере страны, где с медициной в целом все весьма неплохо.

Я, скорее, поверю в то, что в Германии, равно как и во многих других странах, изначально скрывали статистику по этой болезни. Куда проще списать заболевших и умерших, скажем, на известные всем пневмонию или сезонный грипп, чем признать наличие эпидемии в твоей стране. Италия, на которую все показывают пальцем и которую бросили в изоляции, расплачивается за свою откровенность. Плюс, конечно, страна оказалась не готова к такой экстремальной ситуации, но кто в Европе вообще был готов в такому?!

Посмотрите, что творится сейчас в других государствах, включая те, что считаются ведущими экономическими и политическими державами на континенте! Италия просто первой из всех приняла себя весь этот ужас, а теперь другие учатся на наших ошибках и принимают адекватные меры на фоне горького опыта. (Георгий Кудинов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте