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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Платини требует от УЕФА 7,2 миллиона евро

8 ноября 2019, 21:58
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Мишель Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 по 2015 год, обратился в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, сообщает AP.

64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму 7,2 миллиона евро (из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате).

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Срок дисквалификации Платини истек в октябре, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.

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