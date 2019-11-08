Платини потребовал от УЕФА 7,2 миллиона евро

Бывший президент УЕФА Мишель Платини обратился в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, информирует AFP. Сумма иска составляет 7,2 миллиона евро, из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате.

64-летний Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен комитетом по этике ФИФА на восемь лет по подозрению в коррупции.

Срок дисквалификации истек в октябре. Суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.