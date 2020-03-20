Петр Чех принял вызов Игоря Ларионова и пожонглировал туалетной бумагой с помощью клюшки

Бывший вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех откликнулся на вызов знаменитого советского и российского хоккеиста Игоря Ларионова и принял участие в челлендже «Оставайся дома».

Чешский голкипер пожонглировал рулоном туалетной бумаги, причем использовал для этого сперва хоккейную клюшку, а затем — ноги.

Спортсмены участвуют в челлендже «Оставайся дома» на фоне эпидемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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