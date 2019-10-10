Пьерлуиджи Коллина: «ВАР позволяет праздновать голы дважды»

Глава судейского отдела ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил прогресс, которого добилась система ВАР за последние годы.

— Кажется, что ВАР существовал вечно, но он был придуман всего пять лет назад, — цитирует Football Italia Коллину. — Это стало простым визуальным пособием для рефери.

Одна из самых проблем — в надежности. Но технологии улучшились в последние годы. То, что занимает одну минуту сейчас, в 2014-м требовало пять минут.

Мы постоянно работаем, технологии, которые будут через пять лет, могут полностью отличаться от тех, что мы видим сейчас.

Конечно, никто не любит ждать, но будет большим шагом, если мы создадим программу, использующую искусственный интеллект для выбора не более 20 различных ракурсов камеры.

Не думаю, что ВАР убивает радость празднования гола, он скорее даже повышает градус напряжения. Можно праздновать дважды: когда забиваешь и когда гол засчитывают.