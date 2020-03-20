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Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности, а себя — лучшим в истории

20 марта 2020, 17:35
Пеле и Криштиану Роналду. Фото ФИФА
Пеле и Криштиану Роналду. Фото ФИФА
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Трехкратный чемпион мира Пеле назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом современности. Себя же он выбрал лучшим игроком в истории.

— Думаю, сейчас лучший в мире — Криштиану Роналду, — цитирует A Bola Пеле. — Но и о Месси не стоит забывать.

Лучший игрок в истории? Сложный вопрос. Можно упомянуть Зико, Роналдинью, Роналдо, из европейцев — Беккенбауэра и Кройфа. Но я все же думаю, что Пеле был лучше. Потому что все сравнивают их со мной.

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