Трехкратный чемпион мира Пеле назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом современности. Себя же он выбрал лучшим игроком в истории.

— Думаю, сейчас лучший в мире — Криштиану Роналду, — цитирует A Bola Пеле. — Но и о Месси не стоит забывать.

Лучший игрок в истории? Сложный вопрос. Можно упомянуть Зико, Роналдинью, Роналдо, из европейцев — Беккенбауэра и Кройфа. Но я все же думаю, что Пеле был лучше. Потому что все сравнивают их со мной.