Педро Роша сможет сыграть за "Крузейру" в финале чемпионата Минейру

Нападающий "Спартака" Педро Роша, которого арендовал "Крузейру"​, может уже в этом месяце выиграть первый трофей с бразильским клубом. Как сообщает Globo Esporte, согласно регламенту чемпионата Минейру, 24-летний бразилец может быть дозаявлен, поэтому тренер сможет задействовать игрока в финальном матче, если команда туда пробьется.

В 1/2 финала чемпионата Минейру в первом матче "Крузейру" обыграл "Америку МГ" (3:2). Ответная встреча состоится 7 апреля. В другом полуфинале сыграют "Боа" и "Атлетику Минейру".

"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака" //

​"Спартак" пожелал Роше вернуться сильнее из "Крузейру"