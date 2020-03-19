Пауза в MLS продлена до 10 мая

Сезон в MLS продолжится не раньше 10 мая, сообщает официальный сайт лиги. Изначально он был приостановлен на 30 дней, по 11 апреля. В результате паузу решено продлить.

Сезон приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. В США зарегистрировано более 7000 заболеваний, из них 97 закончились смертями.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется