Паулинью не собирается покидать Китай из-за коронавируса

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулинью рассказал о своем отношении к коронавирусу. Бразилец не собирается покидать Китай.

— Я действительно думал о том, чтобы уехать из Китая из-за коронавируса, во многом из-за моей семьи, но нас заверили, что можем быть спокойны, — цитирует бразильца FOX Sports. — У нас тоже все хорошо. Нам советовали как можно меньше выходить из дома.

Мы тренируемся каждый день. Будем играть в Корее, Японии, а также в Малайзии.