Паулинью не собирается покидать Китай из-за коронавируса
17:25
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулинью рассказал о своем отношении к коронавирусу. Бразилец не собирается покидать Китай.
— Я действительно думал о том, чтобы уехать из Китая из-за коронавируса, во многом из-за моей семьи, но нас заверили, что можем быть спокойны, — цитирует бразильца FOX Sports. — У нас тоже все хорошо. Нам советовали как можно меньше выходить из дома.
Мы тренируемся каждый день. Будем играть в Корее, Японии, а также в Малайзии.
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