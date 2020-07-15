Офицер по гигиене и штраф за кривое ношение масок. Новые порядки для команд в еврокубках

По данным «СЭ», УЕФА завершил работу над так называемым «протоколом возвращения в игре» (Return to Play Protocol). Он будет применяться в международных матчах.

У клубов-участников еврокубков обязаны появиться три новых сотрудника:

— офицер по гигиене (Hygiene Officer) — будет следить за соблюдением протокола на стадионе, должен знать эпидемиологическую ситуацию в регионе и говорить по-английски;

— офицер по медицинским связям (Medical Liaison Officer) — будет следить за соблюдением правил по тестированию, контактировать с компаниями-«тестерами» и, главное, передавать информацию о проваленных тестах в УЕФА;

— офицер по соблюдению протокола (Protocol Compliance Officer) — будет следить за гигиеной и социальным дистанцированием во время путешествия и проживания команды, контактировать с отелями и авиакомпаниями.

Из интересного:

— посещаемость будет зависеть от требований местных властей в странах;

— официальным делегациям клубов (боссы, директора, «важные друзья» и т.д.) рекомендовано не общаться с командой, лететь отдельным самолетом, жить в другом отеле, и не более 10 человек;

— максимальное дистанцирование от толп в аэропорту;

— запрещено покидать отель;

— еду надо заранее накладывать на тарелки;

— маски постоянно на уровне носа и рта, за кривое ношение на подбородке будут жестко карать и даже не пускать на стадион;

— тестирование перед вылетом на матч за 2-3 дня до игры и, возможно, по прибытию;

— в заявке команды 45 человек (игроки, тренеры, стафф);

— запрещены сауны, ледяные ванны и т.д. на стадионах;

— на скамейках во время матчей расстояние между людьми 1 метр друг от друга;

— запрещены рукопожатия игроков с игроками и судьями перед матчем, из раздевалок команды выходят по очереди. (Вячеслав Короткин)