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Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом

1 апреля 2020, 00:35
Готоку Сакаи на ЧМ-2018. Фото Twitter
Готоку Сакаи на ЧМ-2018. Фото Twitter
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Защитник «Виссел Кобе» и сборной Японии Готоку Сакаи сдал положительный тест на коронавирус. На прошлой неделе у 29-летнего японца поднялась температура, а во вторник был выявлен Covid-19.

Это первый случай заражения коронавирусом в чемпионате Японии.

Напомним, за «Виссел Кобе» выступает экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.

Почти все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Японии, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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