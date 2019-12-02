Обладатель «Золотого мяча"-2018 Модрич прибыл на вручение трофея-2019. Он знает толк в стиле
2 декабря 2019, 22:04
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча"-2019. Хорват нарядился в элегантный синий смокинг.
Модрич стал обладателем «Золотого мяча» в прошлом году. В этом он не вошел в число номинантов на награду.
Церемония пройдет в Париже в театре Шатле, начало — в 22.30 по московскому времени.
The 2018 Ballon d'Or Winner is here! Luka Modric ? ? ? #ballondor pic.twitter.com/bI9WgjnycB— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
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