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Новый совладелец израильского «Бейтара» из ОАЭ допустил покупку арабских игроков

8 декабря 2020, 19:30
Хамад бин Халифа и Моше Хогег. Фото Reuters
Хамад бин Халифа и Моше Хогег. Фото Reuters
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Новый совладелец израильского «Бейтара», шейх Хамад бин Халифа аль-Нахайян, допустил покупку в клуб футболистов-арабов и заявил, что не боится радикальных фанатов. Член правящей семьи из ОАЭ на этой неделе приобрел 50 процентов акций клуба.

— Наши двери открыты для всех талантов, вне зависимости от религии и происхождения, — цитирует Reuters Хамада, который провел пресс-конференцию вместе с другим совладельцем — израильтянином Моше Хогегом.

— Мы не боимся расистов, у нас есть план, как с ними бороться, — добавил Хогег.

Ранее за «Бейтар» с момента основания никогда не играли арабские футболисты, а игроки-мусульмане подвергались оскорблениям.

Хамад купил «Бейтар» через четыре месяца после того, как ОАЭ и Израиль подписали договор о нормализации отношений.

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