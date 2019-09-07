Неймар спас Дани Алвеса от гигантского насекомого. Видео

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, а также его партнер по национальной команде Дани Алвес стали участниками забавного эпизода.

На голову самого титулованного футболиста мира во время разминки село огромное насекомое. Оба испугались. Неймар, попросив замереть Алвеса, резким движением согнал летающую живность. После этого футболисты засмеялись.

Игроки находятся в расположении сборной Бразилии, которая в товарищеском матче сыграла вничью с командой Колумбии — 2:2. Встреча состоялась в Майами (США).