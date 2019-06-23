13:36 23 июня | Футбол — "Пас из-за границы"

"Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо"

Кутаисское "Торпедо" перед игрой с "Сиони". Кутаисское "Торпедо" перед игрой с "Сиони". Кутаисское "Торпедо" перед игрой с "Сиони".
Кутаисское "Торпедо" перед игрой с "Сиони".

Футболисты кутаисского "Торпедо" выступили с антироссийскими лозунгами перед игрой 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони" (7:0). В Интернете появились фотографии специально подготовленных футболок. Игроки и тренеры команды из Кутаиси вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией".

Аналогичные акции провели тбилисский "Локомотив" и "Рустави".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

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