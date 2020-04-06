Нападающий сборной Сербии получил три месяца домашнего ареста за нарушение комендантского часа

Нападающий сборной Сербии Александар Прийович был арестован за нарушение комендантского часа в Белграде. За это нарушение ему назначили наказание в виде трех месяцев домашнего ареста, сообщает AP.

29-летний форвард «Аль-Иттихада» был в компании друзей в ресторане одной из гостиниц. В ходе заседания суда, которое проходило в формате видеоконференции, футболист признал себя виновным.

По данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек. Зафиксировано 69 468 летальных исхода от инфекции, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948).

По данным Роспотребнадзора, в России на данный момент насчитывается 5 389 случайев заражения коронавирусом, 45 человек умерли, выздоровело — 355. Больше всего заболевших насчитывается в Москве (3 893 человек), Московской области (305) и Санкт-Петербурге (191).