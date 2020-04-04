Нападающий сборной Сербии арестован за нарушение комендантского часа

Нападающий сборной Сербии Александар Прийович был арестован за нарушение комендантского часа в Белграде, информирует sport.blic.rs. Как отмечается, 29-летний форвард «Аль-Иттихада» был в компании друзей в ресторане одной из гостиниц.

Теперь все задержанные (около шести человек) должны явиться в прокуратуру для дачи показаний.

Напомним, в марте в Сербии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Комендантский час действует с 17.00 до 5.00.

Ранее условия самоизоляции нарушил нападающий «Реала» Лука Йович?.

По последним данным, на 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.