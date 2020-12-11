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Награды ФИФА-2020: полный список кандидатов

11 декабря 2020, 20:30
Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Лионель Месси. Фото ФИФА
Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Лионель Месси. Фото ФИФА

ФИФА в официальном Twitter назвала шорт-лист кандидатов на премию The Best FIFA Awards-2020. Награды будут вручены в онлайн-формате 17 декабря. Ведущими церемонии станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.

Футболист года: Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).

Футболистка года: Люси Броунз (Англия, «Манчестер Сити»), Пернилла Хардер (Дания, «Челси»), Венди Ренар (Франция, «Лион»).

Тренер года: Марсело Бьелса (Аргентина, «Лидс»), Ханс-Дитер Флик (Германия, «Бавария»), Юрген Клопп (Германия, «Ливерпуль»).

Тренер года у женщин: Эмма Хэйс (Англия, «Челси»), Жан-Люк Вассер (Франция, «Лион»), Зарина Вигман (Голландия, сборная Голландии).

Вратарь года: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»).

Вратарь года у женщин: Сара Буадди (Франция, «Лион»), Кристиана Эндлер (Чили, «ПСЖ»), Алисса Нэхер («Чикаго Ред Старз»).

Приз Пушкаша (лучший гол года): Луис Суарес (Уругвай, «Барселона», в ворота «Мальорки»), Джорджиан де Арраскета (Бразилия, «Фламенго», в ворота «Сеары»), Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм», в ворота «Бернли»).

Также на церемонии будут названы мужская и женская команды года по версии FIFPro и вручены призы Fair play и лучшим фанатам.

The Best FIFA Awards вручается с 2016 года.

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