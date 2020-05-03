Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с самыми дорогими клубами после обновления рыночной стоимости в связи с пандемией коронавируса. В топ-50 попал «Монако» (29-я строчка, стоимость: 282,2 млн евро).

Самым ценным стал «Манчестер Сити» (1,02 миллиарда евро). Второе место у «Ливерпуля» (967 миллионов). Третье — «Реал» (888,5 миллиона).

Российские клубы не были включены в топ-50.

Полностью список самых дорогих команд выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (1,02 млрд)

2. «Ливерпуль» (967 млн)

3. «Реал» (888,5 млн)

4. «Барселона» (852,7 млн)

5. «ПСЖ» (843,7 млн)

6. «Бавария» (756,6 млн)

7. «Атлетико» (709,0 млн)

8. «Тоттенхэм» (699,0 млн)

9. «Челси» (679,9 млн)

10. «Манчестер Юнайтед» (646,7 млн)...

29. «Монако» (283,2 млн)

50. «Саутгемптон» (182,2 млн)