Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

По итогам сезона-2018/2019 футбольная ассоциация Хорватии определила лауреатов завершившегося сезона.
Полузащитник "Реала" Лука Модрич был признан лучшим футболистом Хорватии. 33-летний хавбек удостоился этой награды в седьмой раз.
Лучшим футболистом чемпионата Хорватии и лучшим молодым игроком страны (до 21 года) был признан нападающий загребского "Динамо" Дани Олмо. Его одноклубник Доминик Ливакович был удостоен награды лучшему вратарю.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Kapetan Vatrenih @lukamodric10 sedmerostruki je dobitnik @Huns_Cafu Trofeja nogometaš za najboljeg igrača Hrvatske! 🇭🇷#BudiPonosan #Hrvatska #Obitelj #Vatreni🔥 pic.twitter.com/GOAv2T767u— HNS (@HNS_CFF) 3 июня 2019 г.
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