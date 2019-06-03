Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

По итогам сезона-2018/2019 футбольная ассоциация Хорватии определила лауреатов завершившегося сезона.

Полузащитник "Реала"​ Лука Модрич был признан лучшим футболистом Хорватии. 33-летний хавбек удостоился этой награды в седьмой раз.

Лучшим футболистом чемпионата Хорватии и лучшим молодым игроком страны (до 21 года) был признан нападающий загребского "Динамо" Дани Олмо. Его одноклубник Доминик Ливакович был удостоен награды лучшему вратарю.