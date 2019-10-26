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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Митрюшкин проведет третий матч в сезоне. В предыдущих двух он пропустил 7 голов

19:43

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин выйдет на поле в стартовом составе на матч 12-го тура чемпионата Швейцарии против «Серветта».

Для голкипера эта игра станет третьей в сезоне. В предыдущих — против «Базеля» (1:4) и «Люцерна» (1:3) — он пропустил семь мячей.

До тяжелой травмы Митрюшкин был основным вратарем и капитаном «Сьона». Из-за повреждения он пропустил полтора сезона.

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