Митрюшкин проведет третий матч в сезоне. В предыдущих двух он пропустил 7 голов

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин выйдет на поле в стартовом составе на матч 12-го тура чемпионата Швейцарии против «Серветта».

Для голкипера эта игра станет третьей в сезоне. В предыдущих — против «Базеля» (1:4) и «Люцерна» (1:3) — он пропустил семь мячей.

До тяжелой травмы Митрюшкин был основным вратарем и капитаном «Сьона». Из-за повреждения он пропустил полтора сезона.