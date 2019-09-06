Мишель Платини: «Я вернусь в футбол»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини намерен вернуться в футбол. Срок его отстранения после коррупционного скандала истекает 7 октября.

— Я вернусь. Пока не знаю, где и как, но вернусь. Не могу останавливаться на этой глупой дисквалификации, — цитирует RTS Платини, который провел вне футбола четыре года. — Я никогда не чувствовал себя отстраненным. Я стал жертвой заговора, в котором замешаны люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но я не говорю, что это заговор со стороны швейцарских властей. И я намерен написать книгу, в которой расскажу всю правду.