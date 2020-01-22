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Мишель Платини стал советником президента FIFPro

22 января 2020, 16:12
Мишель Платини?. Фото Reuters
Мишель Платини?. Фото Reuters
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини назначен советником президента FIFPro Филиппа Пья, сообщает AFP. Француз занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности в связи с незаконным получением от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.

Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.

В качестве футболиста Платини выступал в «Нанси», «Сент-Этьене» и «Ювентусе». В составе последнего он стал первым игроком, завоевавшим три «Золотых мяча» подряд — в 1983, 1984 и 1985 году. После завершения карьеры игрока Платнини был назначен главным тренером сборной Франции, которой руководил с 1988 по 1992 год.

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