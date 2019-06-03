Мишель Платини – о "Золотом мяче": "Месси – фаворит, затем идет Роналду"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини​ поделился мнением о претендентах на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

– На данный момент явный фаворит – Лионель Месси, затем идет Криштиану Роналду. Но сейчас только июнь, впереди много времени и соревнований. Хотя уровень игры Лионеля, несмотря на поражение от "Ливерпуля", намного превзошел любого другого, – цитирует Платини Mundo Deportivo.

Что касается Мбаппе. Я считаю его возможным преемником Роналду и Месси, которые доминируют в мировом футболе в течение последних десяти лет. Он напоминает мне бразильца Роналдо силой, скоростью и умением реализовывать моменты. У него есть все, чтобы добиться успеха, он еще довольно молод. Для меня он лучший игрок из нового французского поколения, даже выше Антуана Гризманна и остальных чемпионов мира.

Неймар​ не сконцентрирован на футболе. Это оказывает негативное влияние на его карьеру, он должен пересмотреть свое отношение, потому что у него есть все условия для успеха с "ПСЖ" и сборной Бразилии​. Я надеюсь, что на предстоящем Кубке Америки он будет тем, кем был раньше.