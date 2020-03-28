«Минск» обыграл «Динамо» Гуренко благодаря голу на первой минуте

«Минск» победил минское «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии. «Минск» открыл счет уже на первой минуте встречи. Ворота команды защищал россиянин Артем Леонов, возглавляет ее экс-игрок «Анжи» Андрей Разин.

Минским «Динамо» руководит бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

2-й тур

«Минск» — «Динамо» Мн — 3:2 (3:0)

Голы: Хващинский, 1 (1:0). Чаговец, 41 (2:0). Грибовский, 45 (3:0). Шикавка, 77 — с пенальти (3:1). Бахар, 80 (3:2).

«Минск»: Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий, Ал.Васильев, Хващинский (Арт.Васильев, 85), Шрамченко, Грибовский (Ролович, 55).

«Динамо»: Плотников, Риос, Сухоцкий, Чиж (Ким Чжун Ен, 46), Швецов, Горопевшек, Данилу (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 70), Бахар, Шикавка.

Предупреждения: Яроцкий, 26. Горопевшек, 44. Данилу, 51. Залеский, 64. Насибулин, 71. Сазончик, 76. Леонов, 79. Шикавка, 90+2.

Удаление: Горопевшек, 59.

Судья: Щербаков.

28 марта. Минск. Стадион ФК «Минск».