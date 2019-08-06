Милевский вспомнил самую дурацкую трату денег

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевскийрассказал о своих первых деньгах, а также вспомнил о самой дурацкой трате.

– Мне был 21 год, – цитирует Onliner Милевского Onliner. – После чемпионата мира 2006 года, на котором я забил швейцарцам пенальти паненкой, дали 150 тысяч долларов.

По прилете в Киев мне дали 15 карточек, на каждой – по 10 тысяч долларов на каждой. Сказали: "Иди обналичивать". Я себе сразу машину первую купил – X5 в старом кузове. Остальные то ли прогулял, то ли отдыхать поехал. Как обычно в молодости. Тратить я был готов очень хорошо, у меня получалось. Экономить был не готов.

Самая дурацкая трата из тех времен? В Куршавеле отдыхали. Рядом сидели какие-то пацаны газпромовские. Ну я за ними погнался. Им Dom Perignon – нам Dom Perignon. Им Dom Perignon – нам Dom Perignon. Им Dom Perignon – нам Dom Perignon. И так дошло до счета. Я смотрю: 17 600 долларов. Сколько-сколько? Ни хрена себе! Ну, дал карту – провели. Две секунды – денег нет. Самый мой идиотский поступок. Зато есть что вспомнить.

Последняя большая трата? Купил кроссовки за 600 евро, хожу на них смотрю, тащусь.

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