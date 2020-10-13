Месси занял второе место в списке наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Портал Transfermarkt составил список самых подешевевших футболистов в 2020 году.

Первое место в списке занял форвард «Реала» Эден Азар, чья стоимость упала со 120 миллионов евро до 60 миллионов. Вторую строчку занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, который подешевел на 40 миллионов и теперь стоит 100 миллионов евро. Замкнул тройку нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн — его стоимость упала на 40 миллионов и составляет 80 миллионов.

Летом 2020-го 33-летний Месси хотел покинуть сине-гранатовых. Футболист отправил бюрофакс о намерении расторгнуть контракт с клубом перед последним сезоном его действия. Позже он принял решение остаться в клубе из-за позиции руководства: то отказалось отпускать его без выплаты компенсации в 700 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 форвард провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. В текущем — 3 игры и один забитый мяч.