Марокканский «Видад» обжаловал в CAS поражение в финале африканской Лиги чемпионов

Марокканский «Видад» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение по поводу финала африканской Лиги чемпионов. В решающем матче «Видад» встречался с тунисским «Эсперансом».

В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1. Во второй «Видад» вел со счетом 1:0. За 25 минут до конца встречи игра была остановлена. Тренерский штаб и запасные марокканцев выбежали на поле, так как судья не засчитал их гол и отказался воспользоваться ВАР. Матч был прерван на 1 час 25 минут, после «Эсперанс» был объявлен победителем.

Примечательно, что тунисцы уже включены в число участников клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре. Во втором раунде им предстоит игра с победителем азиатской Лиги чемпионов.