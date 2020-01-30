Маркизио, Дрогба, Трезеге и другие звезды сыграют в благотворительном матче в Австралии

23 мая в Сиднее состоится благотворительный матч в поддержку людей, боровшихся с лесными пожарами в Австралии, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

В игре примет участие бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио. Также участие подтвердили Дидье Дрогба, Дуайт Йорк, Дарио Шимич, Джон Алоизи, Дуэйн де Росарио, Пак Джи Сун, Саймон Колосимо, Давид Трезеге, Алеко Эскандариан, Марк Боснич, Кон Буцианис, Педру Мендеш, Ле Конг Винх, Эмиль Хески, Майкл Бриджес и Жереми Нджитап.

Кроме того, игра станет прощальной для бывшего капитана сборной Австралии Марка Миллигана.

В результате пожаров в Австралии погибло множество животных и по меньшей мере 33 человека, более 3000 домов были уничтожены, пострадало порядка 10,6 миллиона гектаров земли.