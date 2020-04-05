Марадона считает, что клубы относятся к футболистам «как к рабам», прикрываясь пандемией

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает, что некоторые клубы используют пандемию коронавируса для своих корыстных целей. По его словам, злоупотреблять снижением зарплат в футболе из-за приостановки турниров не следует.

— Есть клубы, которые пользуются моментом, чтобы не платить своим игрокам, — цитирует Ole Марадону. — Они обращались с футболистами как с рабами годами. Создается впечатление, что в этих клубах всегда была пандемия. Мы не должны искать оправданий, потому что игрокам нужна их зарплата, чтобы есть.