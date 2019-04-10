19:28 10 апреля | Футбол — "Пас из-за границы"

Марадона пожелал Пеле выздоровления, опубликовав совместное фото 40-летней давности

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Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона пожелал скорейшего выздоровления трехкратному чемпиону мира Пеле. 78-летний бразилец был госпитализирован в Париже из-за инфекции мочевыводящих путей. Во вторник он выписался из больницы и вернулся в Сан-Паулу. Марадона выложил их старое совместное фото. 

"Сегодня этой фотографии исполнилось 40 лет. Это было в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились лично. Как молоды мы были... Желаю скорейшего выздоровления Пеле, удачи!" - написал Марадона в Инстаграме.

 

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