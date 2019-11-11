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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Марадона поддержал Моралеса, который подал в отставку с поста президента Боливии

11 ноября 2019, 22:37
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона поддержал Эво Моралеса, который подал в отставку с поста президента Боливии. Глава государства был вынужден пойти на такой шаг из-за народных волнений, возникших после выборов.

— Я сожалею о том, что в Боливии был организован переворот, — написал в своем Instagram Марадона, опубликовав фото с Моралесом. — Сочувствую боливийскому народу и Моралесу, хорошему человеку, который всегда работал для простых людей.

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