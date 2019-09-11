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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ляказетт болел за баскетбольную сборную Франции. И не зря — она не пустила США в полуфинал, впервые с 2002 года

16:07
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Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт разместил в Twitter радостный пост по поводу выхода мужской сборной Франции по баскетболу в полуфинал чемпионата.

Французы обыграли команду США в 1/4 финала турнира (79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26), не пустив американцев в финал впервые с 2002 года.

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