Луческу отказался возглавить «Сантос» и ведет переговоры со «Сьоном»

Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера» и сборной Турции Мирча Луческу может продолжить карьеру в Швейцарии. Как сообщает Le Matin, руководство «Сьона» связалось с румынским специалистом и ведет переговоры. Об этом рассказал президент клуба Кристиан Константин.

Также он подчеркнул, что Луческу отклонил предложение «Сантоса», который хотел видеть у себя румынского тренера.