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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Луческу отказался возглавить «Сантос» и ведет переговоры со «Сьоном»

22 декабря 2019, 10:46
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Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера» и сборной Турции Мирча Луческу может продолжить карьеру в Швейцарии. Как сообщает Le Matin, руководство «Сьона» связалось с румынским специалистом и ведет переговоры. Об этом рассказал президент клуба Кристиан Константин.

Также он подчеркнул, что Луческу отклонил предложение «Сантоса», который хотел видеть у себя румынского тренера.

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