Луческу отказался возглавить «Сантос» и ведет переговоры со «Сьоном»
22 декабря 2019, 10:46
Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера» и сборной Турции Мирча Луческу может продолжить карьеру в Швейцарии. Как сообщает Le Matin, руководство «Сьона» связалось с румынским специалистом и ведет переговоры. Об этом рассказал президент клуба Кристиан Константин.
Также он подчеркнул, что Луческу отклонил предложение «Сантоса», который хотел видеть у себя румынского тренера.
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