«Лос-Анджелес» в матче 34-го тура регулярного чемпионата MLS победил «Колорадо Рэпидз» -3:1. Хет-трик оформил Карлос Вела. Калифорнийцы завершили сезон на первом месте, набрав 72 очка. Это лучший результат за время существования лиги.

«Лос-Анджелес» пропустит первый раунд плей-офф на правах победителя конференции. Это же относится и к «Нью-Йорку Сити», ставшему первым на Востоке.

Полуфиналы конференций.

«Сиэтл» — «Даллас»

«Реал Солт-Лейк» — «Портленд»

«Миннесота» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Атланта» — «Нью-Ингленд Революшн»

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

«Торонто» — «Ди-Си Юнайтед»